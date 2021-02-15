Россиян ожидает шестидневная рабочая неделя с 15 по 20 февраля

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Рабочая неделя в преддверии Дня защитника Отечества продлится с 15 по 20 февраля и будет шестидневной. Затем россиян ожидают длинные выходные с 21 по 23 февраля и короткая трехдневная рабочая неделя, сообщили ТАСС в пресс-службе Роструда.

"День защитника Отечества 23 февраля сократит рабочую неделю до трех дней - с 24 по 26 февраля. Отдыхать будем с 21 по 23 февраля. Такие трехдневные выходные стали возможны в связи с переносом рабочего дня 22 февраля на субботу, 20 февраля. С 15 по 20 февраля будет единственная в 2021 году длинная шестидневная рабочая неделя", - сообщили в Роструде.

В ведомстве добавили, что следующие длинные выходные ожидают россиян в марте. Так, Международный женский день 8 марта сократит рабочую неделю до 4 дней.

"В мае первые две рабочие недели также будут четырехдневными. Рабочими будут дни с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая", - добавили в пресс-службе.

Летом россиян ожидает всего одна короткая рабочая неделя в связи с празднованием Дня России 12 июня. Праздник выпадает на субботу и поэтому выходной переносится на понедельник, 14 июня.

В начале ноябре россиян ожидает трехдневная рабочая неделя и длинные выходные в связи с празднованием Дня народного единства (4 ноября) и переносом выходного дня с субботы, 2 января, на пятницу, 5 ноября. Таким образом, в первую ноябрьскую неделю рабочие дни с 1 по 3 ноября, а выходные - с 4 по 7 ноября. Последняя рабочая неделя 2021 года завершится в четверг, 30 декабря.