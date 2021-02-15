Титов предложил установить для регионов единые нормативы вывоза мусора с предприятий

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил на федеральном уровне установить для регионов РФ единые нормативы вывоза мусора с предприятий. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе бизнес-омбудсмена.

Предложение сформировано по итогам мониторинга нормативов накопления твердых коммунальных отходов (ТКО). Исследование проводилось при участии Института экономики роста им. Столыпина.

"В десятках регионов наблюдается заметное, иногда в разы, отклонение нормативов от среднего уровня. С экономической точки зрения объяснить это сложно. Между тем, нормативы вывоза мусора - это показатель, от которого зависит одна из значимых статей расходов предпринимателей. Особенно в тех случаях, когда они лишены возможности вести учет отходов по их фактическому количеству", - сказал Титов, предложив "законодательно утвердить на федеральном уровне единые, обязательные для всех регионов нормативы накопления ТКО, предусмотрев в них максимально детальную дифференциацию по категориям объектов".

Региональные нормативы накопления ТКО исследовались по семи категориям объектов: продовольственные магазины; супермаркеты; продовольственные рынки; авто- и шиномонтажные мастерские; кинотеатры; кафе, рестораны, бары, закусочные и столовые; парикмахерские, косметические салоны, салоны красоты. При этом отмечается, что в Москве и Санкт-Петербурге до 2022 года действует мораторий на применение нормативов.

Рост тарифов

Титов также сообщил, что тарифы на услуги региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) выросли за год на 54% при расчете за тонну.

"В среднем по России с января 2020 года по январь 2021 года тарифы за кубический метр выросли на 15%, за тонну - на 54%. Наиболее высокие тарифы установлены в Северо-Западном федеральном округе - 1 318 рублей за куб. м, наиболее низкие - в Северо-Кавказском федеральном округе - 428 рублей за куб. м. Наибольший прирост тарифов зафиксирован в Северо-Западном федеральном округе (плюс 62%), Сибирском федеральном округе (плюс 16%) и Северо-Кавказском федеральном округе (плюс 10%)", - сказал он.

Так, наиболее высокие тарифы выявлены в Ненецком автономном округе (7 643 рублей за куб. м), Чукотском автономном округе (3 748 рублей) и Красноярском крае (1 097 рублей), а наиболее низкие - в Кабардино-Балкарской Республике (252 рубля), Республике Северная Осетия - Алания (299 рублей) и Магаданской области (362 рубля).

По словам Титова, региональные операторы "зачастую навязывают предпринимателям заключение договоров на оказание услуг по обращению с ТКО на условиях учета отходов расчетным путем, то есть по завышенным нормативам, а не по факту".

Для решения проблемы он предложил "законодательно предусмотреть обязанность региональных операторов предлагать к заключению договоры, предусматривающие все методы коммерческого учета ТКО, предусмотренные п. 5 Правил коммерческого учета объема и (или) массы твердых коммунальных отходов".