ЦБ планирует расширить меры по кибербезопасности экосистем

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Банк России изучает риски, связанные с развитием экосистем, и может расширить меры по обеспечению информационной безопасности и операционной надежности. Об этом в понедельник сообщают "Известия" со ссылкой на пресс-службу регулятора.

"Сейчас Банк России обсуждает с участниками рынка возможности расширения регуляторных мер по обеспечению информационной безопасности и операционной надежности на финансовые экосистемы", - рассказали газете в ЦБ.

По данным издания, в 2021 году регулятор представит доклад о том, как риски, связанные с развитием экосистем, влияют на финансовый рынок и на уровень конкуренции.

В ФАС "Известиям" сообщили, что крупные объединения на банковском рынке повлекут формирование устойчивых групп потребителей, а это вызовет сложности у других фигур этого рынка. В ведомстве отметили, что регуляторам следовало бы разработать принципы такого взаимодействия. Там добавили, что в пока ФАС не находила признаков нарушения антимонопольного законодательства со стороны экосистем, но риски возможны в будущем.

Вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков рассказал "Известиям", что экосистемы также могут стать причиной утечки персональных данных клиентов. "Уровень безопасности небанковских сервисов, а также каналов, по которым персональные сведения передаются, должен быть сопоставим с требованиями к банкам. Иначе есть риск проникновения мошенников через небанковские системы в кредитные организации и утечки персональных данных клиентов", - объяснил Войлуков.