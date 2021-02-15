Индекс биржи в Токио Nikkei впервые более чем за 30 лет превысил отметку 30 тыс. пунктов

ТОКИО, 15 февраля. /ТАСС/. Ключевой индекс Токийской фондовой биржи Nikkei в понедельник поднялся выше 30 тыс. пунктов, что стало максимум более чем за 30 лет.

Как свидетельствуют данные торгов, Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, за первые 25 минут операций (к 03:25 мск) поднялся более чем на 1,5% по сравнению с уровнем 12 февраля, преодолев отметку 30 тыс. пунктов. Это самый высокий уровень за последние 30 лет и шесть месяцев. Всего с начала февраля Nikkei прибавил порядка 6%.

Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний элитной первой секции биржи, вырос на 1,03% - до 1 953,75 пункта.

Между тем с начала торговой сессии на Токийской фондовой бирже произошел частичный сбой в системе передачи рыночной информации. Неполадки не привели к проблемам с осуществлением транзакций, и все операции на торговой площадке проводятся в обычном режиме. В настоящее время специалисты пытаются восстановить нормальную работу системы.