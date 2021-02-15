Силуанов: Минфин формирует не только финансовую, но и экономическую политику государства

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Минфин России не является "бухгалтерией" и вырабатывает не только финансовую, но и экономическую политику государства, заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью для документального многосерийного фильма "Крепость".

"Вы знаете, некоторые так считают, что Минфин - это бухгалтер. Веду бюджет, баланс, дебет, кредит. На самом-то деле, мне кажется, давно понятно, что Минфин - это ведомство, которое вырабатывает экономическую политику, не только финансовую, потому что вопрос баланса бюджетов, вопрос финансовых рынков, налоговая политика, долговая политика, межбюджет - это все экономическая политика", - сказал Силуанов.

Документальный фильм посвящен роли Алексея Кудрина в становлении российской экономики в период после распада СССР, а также в преодолении масштабных экономических кризисов 1998 и 2008 годов. В фильме также принимают участие и делятся своими воспоминаниями Михаил Мишустин, Дмитрий Медведев, Силуанов, Герман Греф, Эльвира Набиуллина, Анатолий Чубайс, Белла Златкис, Татьяна Нестеренко и другие государственные деятели, сыгравшие в разные годы заметную роль в становлении новой экономики России.

Премьера многосерийного фильма "Крепость" состоится на платформе видеосервиса Start 24 февраля, в этот день появится первый эпизод.