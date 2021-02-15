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СМИ: Tesla планирует построить свой первый завод в Индии

По данным The Hindustan Times, "Теslа планирует наладить в Индии выпуск доступного по ценам для населения электромобиля, специально предназначенного для рынков развивающихся стран"

НЬЮ-ДЕЛИ, 15 февраля. /ТАСС/. Принадлежащая американскому предпринимателю Илону Маску компания Tesla в этом году планирует открыть свой первый завод в Индии. Об этом в понедельник сообщает газета The Hindustan Times.

"Тesla готова к своему долгожданному дебюту в Индии, и ее первое предприятие в стране может приступить к работе в 2021 году в южном штате Карнатака", - пишет издание со ссылкой на заявление местных властей.

8 января Tesla зарегистрировала свою дочернюю компанию - Tesla India Motor and Energy Private Limited - в столице штата Карнатака городе Бангалоре. Тesla надеется максимально использовать рынок электромобилей, который только создается в Индии. Американская компания может ускорить этот процесс, даже если ее электромобили будут недешевыми из-за налогов, отмечает газета.

По данным The Hindustan Times, "Теslа планирует наладить в Индии выпуск доступного по ценам для населения электромобиля, специально предназначенного для рынков развивающихся стран". Электромобили этой модели уже выпускает завод кампании в Шанхае.

В настоящее время состояние Маска превышает $201 млрд. Он возглавил список богатейших людей мира 7 января, обойдя главу Amazon Джеффа Безоса. Суммарная стоимость активов последнего оценивается в $193 млрд. Основной причиной увеличения состояния Маска стал рост капитализации Tesla. В январе 2020 года она составляла менее $100 млрд, а сейчас оценивается примерно в $800 млрд.

Tesla была основана Маском в 2003 году. Сначала компания специализировалась на производстве электромобилей, но позже стала заниматься также созданием энергонакопительных систем.

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СШАИндияМаск, Илон
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