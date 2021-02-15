Эксперт: лишь 6% субстанций для стратегически важных лекарств производятся в России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 февраля. /ТАСС/. Доля фармацевтических субстанций российского производства, необходимых для создания стратегически важных лекарственных препаратов, составляет лишь 6% от их общего объема в килограммах. Об этом ТАСС сообщил президент компании "Активный Компонент" (крупнейший производитель фармацевтических субстанций в РФ) Александр Семенов.

"Если взять перечень стратегически значимых лекарственных средств (утвержденный правительством РФ 1 августа 2020 года), где оговаривается, что эти лекарственные препараты должны производиться в России по полному циклу, включая субстанции, то примерно 5,5-6% необходимых для них субстанций создаются у нас, остальное - импорт. А если говорить про жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП), то эта цифра составляет около 8%", - сказал он.

По словам Семенова, в перечень входит 215 лекарственных препаратов, из них 162 позиции производятся путем химического синтеза, остальные - биотехнологическим способом. Из этих 162 лекарственных средств лишь для 35 химические субстанции изготавливаются в России. В ЖНВЛП 450 препаратов, получаемых посредством химического синтеза, но лишь для 80 из них субстанции делаются на территории России. Ряд позиций также изготавливаются предприятиями полного цикла, но они субстанции делают сугубо для собственного производства.

Собеседник агентства отметил, что в России и в мире в целом в настоящее время сложилась зависимость от Китая в получении сырья для производства фармацевтических субстанций. "По моей оценке, около 90% всех химических соединений, которые используются для выпуска АФС, производится в Китае. Китай с 2018 года проводит политику резкого сокращения производственных мощностей в химической промышленности, не соответствующих экологическим стандартам и нормам. И, к сожалению, за последние три года закрылось более тысячи китайских заводов, которые выпускали химические соединения, использовавшиеся в фармацевтической промышленности. На данный момент этот фактор сказался как на стоимости АФС и интермедиатов (она выросла), так и на наличии предложений субстанций и интермедиатов для них на мировом рынке (предложение ограничено)", - объяснил он.

Как отметил Семенов, сейчас компания совместно с другими участниками отрасли ведет диалог с правительством, чтобы наладить в стране производство активных фармацевтических субстанций. "Я считаю, что нужно делать вертикально-интегрированную производственную цепочку, когда мы используем мощности химпроизводств, которые у нас в РФ сохранились, или создаем в РФ инвестиционные стимулы, которые позволят инвесторам приходить и вкладывать деньги в создание подобных производств и выполнять определенные заказы", - считает он.

О компании

АО "Активный Компонент" является крупнейшим отечественным производителем активных фармацевтических субстанций. Производственные мощности компании располагаются в поселке Металлострой (Санкт-Петербург). Основными направлениями деятельности предприятия являются промышленная разработка и производство дженериковых и оригинальных активных фармацевтических субстанций.