Бизнес сможет увеличить сбыт после интеграции портала поставщиков и "Росэлторга"

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Портал поставщиков и электронная торговая площадка "Росэлторг" объявили о "бесшовной" интеграции ресурсов. Поставщики портала смогут увеличить свой рынок сбыта, участвуя в закупках крупных корпоративных клиентов площадки "Росэлторг.Бизнес", сообщается в понедельник на портале мэра и правительства Москвы.

"Интеграция позволит снять барьеры для поставщиков при переходе между системами и обеспечит мгновенную авторизацию и упрощенную регистрацию новых пользователей. В рамках единой закупочной экосистемы на портале поставщиков реализована бесшовная авторизация с продуктами "Росэлторга", а на площадке "Росэлторг.Бизнес" доступна информация о проводимых на портале закупках. Портал поставщиков непрерывно развивает систему B2G- и B2B-сделок. По итогам 2020 года предприниматели совершили на портале 490 тыс. закупок общим объемом 61,1 млрд рублей, что на 35% превышает показатели 2019 года. В B2B-секторе было проведено 3,4 тыс. закупок с потенциальным объемом свыше 500 млн рублей", - сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, слова которого приводятся в сообщении.

Ожидается, что интеграция с системой "Росэлторг" позволит не только расширить рынок сбыта для поставщиков и упростить процедуру закупок, но и увеличить интерес бизнеса к закупкам на портале в целом. "Сейчас на портале зарегистрировано более 205 тыс. организаций и предпринимателей, почти половина из них - региональные поставщики, желающие найти новые возможности для своего бизнеса. Вместе с этим поставщики системы "Росэлторг.Бизнес" получат доступ к закупкам малого объема в своей системе, что повысит конкуренцию и позволит достичь дополнительной экономии заказчикам города Москвы", - отметил руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков, слова которого также приведены в сообщении.

В 2020 году самыми востребованными стали закупки медицинских товаров, работы по техническому обслуживанию, содержанию и текущему ремонту, строительные товары, услуги по санитарному содержанию, обращению с отходами и уборке, а также ИТ-товары. Наиболее популярными товарами в B2B-сегменте стали мебель для офисов и предприятий, компьютеры и периферийное оборудование, а также бытовые приборы.

О портале поставщиков

Портал поставщиков облегчает партнерам взаимодействие с внешними площадками и сервисами. В настоящее время налажена работа более чем с 45 организациями, в числе которых торговые площадки, федеральные сервисы, банковские и логистические компании. Отмечается, что одним из связующих звеньев при интеграции с "Росэлторгом" стало использование общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности - это позволило упростить процесс поиска, подписки и участия в закупках.

Портал поставщиков создан в 2013 году, он позволяет автоматизировать закупки малого объема. Каждый день на портале заключается более тысячи контрактов, а среднее снижение цены в ходе котировочных сессий составляет 13%. Каталог уникальных товаров, работ и услуг на сегодняшний день содержит более 1 млн наименований.