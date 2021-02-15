Советник президента считает, что ТЭК России не готов к введению углеродного налога в ЕС

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Российские нефтегазовые компании пока не готовы к ужесточению климатической повестки со стороны Евросоюза и ведению углеродного налога из-за нежелания идти на диалог с властью. Российская экономика может пострадать от этого. Такое мнение в интервью газете "Коммерсантъ" высказал советник президента РФ по климату Руслан Эдельгериев.

"На бумаге и в корпоративных отчетах получается, что наш бизнес активно декарбонизируется, но скоро он будет вынужден платить в рамках трансграничного углеродного регулирования Европейскому союзу. Пострадает экономика нашей страны, увеличатся расходы отечественных компаний и государству придется субсидировать тех, кто еще недавно выступал против создания национального углеродного рынка", - сказал он.

Советник президента РФ отметил, что российский бизнес сотрудничает с европейскими регуляторами, но отказывается находить общий язык с российскими властями. "Я не понимаю, почему наш бизнес очень плотно взаимодействует с европейскими регуляторами, а у себя на родине пытается всячески задушить любые инициативы. На совещаниях в правительстве предлагаются здравые инициативы по климатическому направлению, но лоббисты, прежде всего ТЭКа, отказываются находить общий язык с государством", - сказал он.

Как сообщил Эдельгериев, пока нет понимания, в каком виде будет действовать механизм регулирования, на данный момент Россия ведет переговоры с ЕС. "Мы также активно общаемся с нашими немецкими партнерами. Договорились, что члены делегации Германии на переговорах по климату и ведущие немецкие политики в области климата приедут в Россию, как только ослабят ограничения по въезду в страну", - добавил он.

Парижское соглашение

Эдельгериев также добавил, что возвращение США в Парижское соглашение по климату может усилить углеродную риторику в мире, а вместе с тем и давление на Россию. "Возможно, дальше будут накладываться запреты на финансирование углеводородных проектов, в том числе в Арктике, отказ от отечественных энергоносителей и некоторой отечественной продукции из-за высокой углеродоемкости. Новая администрация в США также упоминала углеродные налоги, и, возможно, там введут аналог пограничного углеродного корректирующего механизма ЕС", - прокомментировал он.

"Учитывая, что у нас нет полноценного мониторинга выбросов парниковых газов, механизмов ценообразования на выбросы, в этой системе нам может быть отведена роль "углеродного офшора" с последующими отраслевыми санкциями. Это категорически неприемлемо. Кстати, Китай, вероятно, станет членом этого "клуба", и мы останемся в качестве единственного крупного эмитента парниковых газов без углеродного регулирования", - отметил советник президента РФ по климату.

В декабре 2019 года Еврокомиссия (ЕК) запустила проект "Зеленая сделка" (Green Deal), нацеленный на переход к более экологичной жизни в Евросоюзе, в рамках которого ЕК намерена представить ряд инициатив и законопроектов в ближайшие годы. Переход к экономике с нулевыми углеродными выбросами планируется к 2050 году. Одна из мер в рамках "Зеленой сделки" - введении углеродного сбора на импорт товаров.

Ранее сообщалось, что российские экспортеры могу заплатить от 6 млрд до 50 млрд евро в виде обсуждаемого трансграничного углеродного налога в ЕС.