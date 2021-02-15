Avito тестирует формат маркетплейса

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Российский сервис объявлений Avito начнет работать по модели маркетплейса - площадка внедрит механизм оплаты покупок товаров партнеров. Об этом говорится в сообщении компании.

Avito запускает транзакционную модель и функционал, характерные для современных онлайн-магазинов и маркетплейсов и необходимые для того, чтобы производители и продавцы товаров торговали непосредственно на сайте и в приложении", - говорится в сообщении.

До сих пор Avito взаимодействовал с производителями и продавцами товаров по традиционной модели классифайда - знакомил покупателя с товаром продавца, а сами сделки между ними совершались вне платформы.

По данным компании, около двухсот компаний-мерчантов тестируют новый функционал, в основном новые клиенты площадки. В целом на платформе порядка 2 млн бизнесов. Традиционная модель взаимодействия с пользователями площадки сохранится наряду с тестируемой. В качестве маркетплейса Avito планирует брать комиссию за продажи и предоставлять юридическим лицам расширенные логистические услуги по отправке товаров покупателям.

Avito - российский сайт объявлений, основанный в 2007 году. Согласно сервису Mediascope, ежемесячная аудитория Avito старше 11 лет в ноябре 2020 года составила 40,4 млн человек. На сайте размещено около 70,1 млн актуальных объявлений.