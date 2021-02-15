Мишустин поручил к середине апреля проработать вопросы развития инфраструктуры в Адыгее

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин по итогам рабочей поездки в Адыгею, которая входит в число десяти регионов с наиболее низкими социально-экономическими показателями, дал ряд поручений по развитию социальной инфраструктуры. Доклады по этим вопросам должны быть представлены в правительство России к середине апреля, сообщает в понедельник пресс-служба кабинета министров.

"Результатом поездки в Адыгею стало поручение Минсельхозу и Минфину [России] вместе с региональным руководством проработать вопрос финансирования капитального ремонта бассейнов в городском парке Майкопа, - говорится в сообщении. - Результаты должны быть представлены в правительство до 15 апреля".

Минсельхозу также необходимо проработать вопрос строительства и реконструкции объектов социальной инфраструктуры в Гиагинском районе республики в рамках госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий". Это предстоит сделать до 20 апреля.

Адыгея входит в число десяти "отстающих" регионов, для которых разработана специальная индивидуальная программа социально-экономического развития. Ежегодно на реализацию программы выделяется по 1 млрд рублей. Как отмечают в правительстве, средства направляются прежде всего на решение первоочередных проблем, которые больше всего беспокоят местных жителей.

"Михаил Мишустин посещает такие субъекты с рабочими поездками, чтобы лично увидеть, как там живут люди, в каких условиях работает бизнес, в какой еще помощи нуждается регион, - напомнили в кабмине. - Развитию социальной инфраструктуры председатель правительства традиционно уделяет особое внимание".