МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минсельхозу расширить грантовую поддержку фермеров. Как сообщает в понедельник пресс-служба кабмина, такое поручение глава правительства дал по итогам своей поездки в Адыгею, которая состоялась 8 февраля.

"Председатель правительства поручил проработать вопрос расширения использования грантовой поддержки фермеров, задача поставлена Минсельхозу, - говорится в сообщении. - Он должен обеспечить возможность включения расходов на покупку рассады садовой земляники в список затрат, которые покрываются грантом "Агростартап".

Поручение появилось после посещения Михаилом Мишустиным аграрных предприятий Адыгеи и встречи с сельхозпроизводителями. Глава одного из крестьянско-фермерских хозяйств Инна Савосько тогда рассказала премьеру, что занимается выращиванием и продажей садовой земляники. По словам фермера, ее основные затраты приходятся на покупку рассады. Однако за счет средств гранта приобрести ее нельзя, хотя для таких культур, как малина и ежевика, ограничений нет. Савосько попросила Мишустина исправить эту ситуацию.

Еще одно поручение премьера касается активизации работы по подтверждению Всемирной организацией здравоохранения животных статусов благополучия по ящуру для российских регионов. "Решение этого вопроса будет способствовать развитию экспортного потенциала отечественного агропрома, - отметили в пресс-службе. - О проделанной работе Россельхознадзор должен доложить в правительство не позднее 22 апреля".