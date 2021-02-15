МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Газпромбанк будет сопровождать и контролировать гранты, выдаваемые фондом "Сколково" для развития российских цифровых продуктов, сервисов и решений. Это подразумевает подписанное в понедельник соглашение между банком и фондом.

"Целью соглашения станет снижение рисков нецелевого использования средств получателями грантов", - пояснили ТАСС в пресс-службе Газпромбанка. Как отметили в банке, подобное соглашение заключается впервые и будет касаться поддержки пилотных проектов внедрения отечественных цифровых технологий.

"Сотрудничество распространяется на период до 2024 года, общий объем грантов - до 5 млрд рублей", - добавили в пресс-службе. Как ожидается, финансовая организация поможет обеспечить контроль за расходами получателей грантов, их соответствие подписанному с фондом договору через систему отдельных счетов, открываемых для получателей грантов.

"Заключенный договор является одним из первых подобных проектов взаимовыгодного сотрудничества банка и институтов развития, что позволит значительно расширить область применения банковского сопровождения и привлечь в банк новых клиентов для увеличения присутствия банка в проектах, связанных с инновационными решениями и цифровыми технологиями", - отметил исполнительный вице-президент - начальник департамента банковского сопровождения контрактов Газпромбанка Олег Мельников.

В свою очередь, старший вице-президент по инновациям фонда "Сколково" Кирилл Каем назвал финансовую организацию "значимым партнером фонда". "Газпромбанк - наш значимый партнер, который сегодня не только активно внедряет новейшие технологии, разработанные стартапами "Сколково", но также инициативно предлагает современные банковские сервисы участникам инновационной экосистемы", - сказал Каем, слова которого приводятся в сообщении банка.

Также в сообщении отмечается, что услуга банковского сопровождения востребована при реализации частных и государственных инвестпроектов в сфере строительства, проектов нефтегазовой отрасли, и других отраслей экономики, а также позволяет обеспечить контроль за расходами по национальным проектам и федеральным целевым программам.