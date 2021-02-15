Курс евро на открытии торгов Мосбиржи опустился ниже 89 рублей впервые с 21 января

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Курс доллара на открытии торгов Московской биржи опустился на 0,46%, до 73,38 рубля, курс евро - на 0,5%, до 88,88 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

Курс евро опустился ниже 89 рублей.

К 10:27 мск американская и европейская валюты ослабили снижение. Так, курс доллара находился на уровне 73,4 рубля (-0,44%), евро снижался до 89,1 рубля (-0,26%).

Стоимость апрельского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE растет на 1,6% - до $63,43 за баррель. Нефть сорта WTI дорожает на 1,99% и торгуется на уровне $60,56 за баррель.

Российский рынок акций открылся ростом биржевых индексов. Так, по данным на 10:00 мск, индекс Мосбиржи прибавил 1,02% и достиг 3461,94 пункта, индекс РТС вырос на 1,2%, до 1479,53 пункта.

К 10:32 мск биржевые индексы ускорили рост. Так, индекс Мосбиржи находился на уровне 3465,66 пункта (+1,13%), индекс РТС поднимался до 1487,74 пункта (+1,76%).