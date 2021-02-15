СМИ сообщили о подготовке к переговорам между Германией и США по "Северному потоку - 2"

БЕРЛИН, 15 февраля. /ТАСС/. Предметные переговоры между правительствами Германии и США по проекту "Северный поток - 2" пока не велись; они начнутся после того, как будут заняты и утверждены важные посты в американских министерствах. Тем не менее обе стороны сигнализировали о готовности к компромиссам, сообщила в понедельник газета Handelsblatt со ссылкой на собственные источники.

"Только когда будут названы и утверждены компетентными институтами США контактные лица и коллеги министра экономики и энергетики Петера Альтмайера в новой американской администрации, тогда, разумеется, будет начат диалог", - отметили изданию в Минэкономики ФРГ.

Сейчас правительство Германии обсуждает "пакетное решение", которое бы удовлетворило Вашингтон и развеяло его сомнения по поводу "Северного потока - 2", пишет газета. Значительные разногласия вызывает требование США заново провести переговоры по договору о транзите российского газа в Европу через Украину. Это же касается в целом и вопроса применения к трубопроводу так называемого механизма отключения, то есть прекращения поставок газа по "Северному потоку - 2" в случае сокращения Россией объемов транспортируемого через Украину газа.

В Германии готовы обсуждать такую возможность, но отвергают автоматизм, к которому стремятся США. В Берлине опасаются того, что в противном случае газоснабжение ФРГ будет слишком сильно зависеть от Украины. "В конечном итоге не исключается, что [газовый] конфликт спровоцирует не Москва, а Киев", - пишет издание. В этой связи правительство ФРГ считает возможным лишь принять политическое заявление, в котором бы говорилось о готовности властей Германии остановить поставки по "Северному потоку - 2", если Россия будет оказывать осознанное давление на Украину.

Однако и это вызывает вопросы. В Берлине отмечают, что в случае получения разрешения на эксплуатацию "Северного потока - 2" его будет сложно отозвать назад и Nord Stream 2 AG сможет потребовать от правительства ФРГ возмещения ущерба за приостановку поставок.

Handelsblatt констатирует, что, как бы там ни было, конфронтационная логика в ситуации вокруг "Северного потока - 2" в целом сошла на нет, уступив место готовности к компромиссам по обе стороны Атлантики. Берлин сейчас стремится найти решение, которое бы позволило ему не потерять Россию и при этом удовлетворить требования США по поводу проекта, пишет газета.

О требованиях США

Ранее Handelsblatt сообщила, что Вашингтон впервые сигнализировал о готовности начать диалог о снятии санкций с "Северного потока - 2", но в ответ прежде требует выполнения ряда условий. В частности, США хотят, чтобы вопрос реализации газопровода был увязан с механизмом, который позволит не допустить эксплуатацию газопровода в случае сокращения транзитных поставок через Украину. То есть, согласно требованию США, поставки газа по "Северному потоку - 2" могут быть прерваны, в случае если Москва попытается оказать давление на Украину, сократив объемы газа, подчеркивает издание.