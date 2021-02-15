Потребители предложили контролировать расходование средств энергокомпаниями

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Ассоциация "Сообщество потребителей энергии" (СПЭ), в которую входят более 30 крупнейших предприятий из различных отраслей экономики, выступила с идеей о создании механизма контроля за целевым расходованием средств генерирующих компаний, которые были получены от индексации цены конкурсного отбора мощности (КОМ). Об этом говорится в письме директора ассоциации Василия Киселева на имя вице-премьера РФ Александра Новака (ТАСС ознакомился с копией документа).

Согласно данным ассоциации, правительство РФ приняло решение о повышенной индексации цены КОМ, в результате чего энергетические компании в 2022-2025 годах получат дополнительные доходы в размере 172,8 млрд рублей.

"Поскольку в нормативном регулировании в настоящее время отсутствуют положения, обеспечивающие контроль целевого расходования указанных средств, существует риск отказа генерирующих компаний от выполнения соответствующих инвестиционных обязательств и направление полученных средств на иные цели, не связанные с обеспечением надежного и долгосрочного функционирования генерирующих мощностей в ЕЭС России", - подчеркнул в письме Киселев.

В этой связи глава сообщества предложил создать нормативную базу, которая бы обеспечивала мониторинг и контроль расходования дополнительных доходов генерирующих компаний на ремонт и модернизацию мощности.

В свою очередь в "Совете производителей энергии" считают, что инициатива потребителей дублирует существующие механизмы контроля и ее реализация приведет к появлению избыточной контрольно-надзорной функции в отрасли. "Таким образом, предложение потребителей противоречит логике и задачам запущенной и реализуемой по поручению президента Российской Федерации реформы контрольно-надзорной деятельности в рамках регуляторной гильотины. Основная задача которой, напомним, снизить административное воздействие на бизнес", - добавили в совете.

Ранее издание "Коммерсантъ" сообщило, что в аппарате вице-премьера РФ Александра Новака выступают за сокращение администрирования в отрасли. В то же время директор департамента развития электроэнергетики Минэнерго РФ Андрей Максимов отметил изданию, что в ведомстве положительно относятся к инициативе потребителей.