Fix Price планирует подать заявку на проведение IPO на Лондонской бирже

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Ретейлер Fix Price, управляющий сетью магазинов фиксированных цен, планирует подать документы на размещение глобальных депозитарных расписок (ГДР) на Лондонской фондовой бирже. Об этом говорится в сообщении компании.

"Fix Price объявляет о намерении опубликовать сегодня регистрационный документ и рассматривает возможность проведения потенциального первичного публичного размещения глобальных депозитарных расписок в соответствии с рыночными условиями", - говорится в сообщении. Компания рассматривает возможность подачи заявки на допуск ГДР к стандартному сегменту листинга Официального списка FCA (Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании) и к торгам на основном рынке ценных бумаг Лондонской фондовой биржи.

Вторичный листинг планируется на Мосбирже. Сделка предусматривает размещение ГДР нынешними акционерами компании - Luncor Overseas S.A. Артема Хачатряна, LF Group DMCC Сергея Ломакина (основатели сети), Samonico Holdings Ltd (структура "Марафон Групп" Александра Винокурова) и GLQ International Holdings Ltd ("дочка" Goldman Sachs Group). Кроме того, Luncor продаст определенное количество GDR в интересах отдельных топ-менеджеров компании и других миноритарных акционеров, чтобы монетизировать часть их пакетов. Ожидается, что основатели компании сохранят существенную долю в компании после IPO.

Согласно материалам к IPO, основатели сети - Ломакин и Хачатрян - владеют по 41,7% ретейлера, еще 9,9% у "Марафон Групп", 4% - у "дочки" Goldman Sachs Group, у топ-менеджеров компании - 2,3%.

Организаторами назначены BofA Securities, Citigroup, J.P. Morgan, Morgan Stanley и "ВТБ Капитал".

Fix Price - сеть магазинов товаров для дома по фиксированным ценам. На сегодняшний день работают 4 191 магазин Fix Price более чем в 1 000 населенных пунктах в 78 субъектах России, а также в Казахстане, Грузии, Белоруссии, Латвии, Киргизии и Узбекистане.