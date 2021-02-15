ВТБ снизил комиссию за международные переводы по картам

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Банк ВТБ снизил комиссию за перевод с карты на карту за границу на 0,5 процентного пункта, до 1%. Об этом говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации.

"С 15 февраля ВТБ снижает комиссию на денежные переводы с карты на карту за границу - с 1,5 до 1% (для переводов на карты Visa и Mastercard)", - отмечается в сообщении.

Начальник управления "Переводы" департамента цифрового бизнеса ВТБ Алексей Хранилов уточнил, что международные переводы с карты на карту стали доступны клиентам банка с апреля 2020 года.

С момента запуска клиенты перевели более 380 млн рублей. "В январе переводы за рубеж с карты на карту уже составили четверть от общего объема 2020 года. Мы видим повышенный интерес клиентов к данной услуге и активно работаем как над расширением списка стран, в которые можно осуществить перевод, так и над более выгодными условиями для клиентов. Логичным шагом стало снижение комиссии на трансграничные переводы до 1%", - добавил Хранилов, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы банка.

Пользователи "ВТБ Онлайн" могут отправлять деньги на карты банков более 100 стран. Максимальная сумма разового перевода с карты на карту в другие страны составляет 150 тысяч рублей. Комиссия за перевод для всех доступных стран - 1% от суммы операции (минимум 50 рублей).