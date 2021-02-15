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Удаленный режим работы сохраняется в каждой третьей компании в России

По данным Центра стратегических разработок, 10% компаний с удаленным режимом работы перешли на него на постоянной основе

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Дистанционный режим работы сохраняется в России в настоящее время в каждой третьей компании. Об этом говорится в результатах ежемесячного мониторинга Центра стратегических разработок (ЦСР) "Бизнес-климат России".

По данным ЦСР, 67% компаний не перешли на удаленный режим работы, при этом в 33% компаний сотрудники работают дистанционно.

В документе отмечается, что 10% компаний с удаленным режимом работы перешли на него на постоянной основе.

В исследовании ЦСР приняли участие более 6 тысяч компаний.

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