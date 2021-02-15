Замглавы Минфина Круглова освободили от должности

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил Андрея Круглова от должности заместителя министра финансов РФ. Соответствующее распоряжение, датированное 12 февраля, опубликовано в понедельник на официальном портале правовых актов.

"Освободить Круглова Андрея Вячеславовича от должности заместителя министра финансов Российской Федерации в связи с сокращением этой должности", - говорится в документе.

В конце декабря 2020 года Мишустин подписал поправки в постановление "О вопросах министерства финансов", согласно которым в целях оптимизации число заместителей министра сокращается с 12 до 10. В начале февраля уже была сокращена должность другого заместителя главы министерства - Антона Дроздова. Таким образом, Круглов стал вторым из заместителей главы Минфина Антона Силуанова, попавшим под сокращение.

Круглов занимал должность замглавы Минфина РФ с 2019 года. В 2002-2015 годах - заместитель председателя правления - начальник финансово-экономического департамента "Газпрома". В 2015-2019 годах - зампред правления "Газпрома".