"Победа" откроет рейсы в Италию в марте

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Лоукостер "Победа" с 26 марта возобновит рейсы в Бергамо. Об этом говорится в рассылке компании для пассажиров.

"Победа возобновляет полеты в Милан (Бергамо). Рейсы Москва - Милан (Бергамо) будут выполняться с 26 марта 2021 года по пятницам", - отмечается в сообщении.

На данный момент регулярное авиасообщение между РФ и Италией приостановлено на фоне пандемии. При этом авиакомпании могут выполнять грузопассажирские рейсы, билет на которые могут купить только определенные группы граждан. В случае с Италией въехать в страну могут граждане страны, россияне с видом на жительство в Евросоюзе, высоквалифицированные медицинские работники, студенты, сотрудники дипмиссий, или граждане которым требуется медицинская помощь.