МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил победителей XXI Всероссийского конкурса "Инженер года - 2020" и лауреатов молодежной премии в области науки и техники "Надежда России". Об этом в понедельник сообщается на сайте кабмина.

"Более двадцати лет ваш уникальный конкурс дает возможность молодым ученым и специалистам из разных регионов нашей страны демонстрировать достижения, а главное - своим примером доказывать, насколько важен труд инженера и техническое творчество, - отметил Мишустин. - Эта профессия всегда была и остается основой мирового технологического развития". "Мы гордимся богатыми традициями отечественного инженерного дела, знаменитыми русскими изобретателями и конструкторами, создателями самолетов и космических аппаратов, оружия и военной техники, квантового генератора, радио и телевидения", - подчеркнул премьер.

Он добавил, что разработки, созданные лауреатами премии "Надежда России", востребованы в самых разных сферах, помогают развивать экономику и приносят пользу людям.

Торжественная церемония награждения победителей XXI Всероссийского конкурса "Инженер года - 2020" и лауреатов молодежной премии в области науки и техники "Надежда России" проходит в Москве 15-18 февраля.