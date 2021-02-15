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"Ъ": ЦБ предупредил банки о новом типе кибератак на счета компаний

Банк России рекомендует участникам рынка проверить вместе с поставщиками программного обеспечения сервисы дистанционного обслуживания на уязвимости
Здание ЦБ РФ Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Здание ЦБ РФ
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Банк России предупредил кредитные организации о новом виде хакерских атак на счета юрлиц через мобильное приложение, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на материалы ЦБ.

По данным издания, злоумышленники смогли войти в мобильное приложение банка под легальным логином и паролем, перевести его в режим отладки и при помощи API (программный интерфейс приложения) попытались сформировать распоряжение на перевод средств. При этом счета компании-жертвы преступники узнали из открытых источников.

В материалах ЦБ, которые регулятор разослал участникам рынка, отмечается увеличение числа атак на мобильные приложения. В связи с этим Банк России рекомендует проверить вместе с поставщиками программного обеспечения сервисы дистанционного обслуживания на уязвимости.

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