Мишустин освободил Евраева от должности замглавы ФАС

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил Михаила Евраева от должности заместителя главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по его просьбе, следует из распоряжения правительства. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.

"Освободить Евраева Михаила Яковлевича от должности заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы по его просьбе", - говорится в документе.

Евраев работал замглавы руководителя ФАС с ноября 2018 года, где курировал вопросы госзакупок.

С 2013 года был заместителем Министра связи и массовых коммуникаций РФ, ранее занимал пост заместителя Министра регионального развития.

С 2007 по 2012 год занимал должность начальника управления ФАС по контролю за размещением государственного заказа. С апреля 2004 года был начальником управления ФАС России по контролю и надзору в области недвижимости, локальных монополий и ЖКХ.

В 2008 году Евраев был награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, в 2011 году ему была вручена благодарность правительства Российской Федерации.

Ранее в рамках реформы госаппарата допустимое число заместителей руководителя ФАС было сокращено с 11 до 10.