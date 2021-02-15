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Мосбиржа запускает с 1 марта утренние торги на валютном и срочном рынках

Как отмечается в сообщении площадки, утренняя торговая сессия даст импульс развитию сотрудничества с азиатскими торговыми площадками и инвесторами

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Московская биржа с 1 марта 2021 года запускает утренние торги с 7:00 мск на валютном и срочном рынках, говорится в сообщении торговой площадки.

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Сейчас торги на этих рынках проводятся с 10:00 до 23:50 мск. Как отмечается в релизе, утренняя торговая сессия даст импульс развитию сотрудничества с азиатскими торговыми площадками и инвесторами.

"Расширение времени торгов на Московской бирже предоставит инвесторам широкий спектр новых возможностей. С запуском утренних торгов клиенты из восточных регионов России смогут торговать в более комфортное для них время. Также раннее начало торгов будет удобно инвесторам из Азии - Гонконга, Сингапура, Индии, Китая, где мы наблюдаем высокий интерес к торгам на российской площадке", - приводятся в сообщении слова члена правления, управляющего директора по продажам и развитию бизнеса Мосбиржи Игоря Марича.

В июне 2020 года Московская биржа запустила вечернюю торговую сессию на рынке акций. Таким образом, торги были продлены до 23:50 мск.

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