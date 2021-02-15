Европейские эксперты планируют вновь посетить БелАЭС в мае-июне

МИНСК, 15 февраля. /ТАСС/. Эксперты Европейской группы регулирующих органов в области ядерной безопасности (ENSREG) планируют в мае-июне 2021 года вновь посетить Белорусскую АЭС. Об этом в понедельник говорится в сообщении департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС Белоруссии (Госатомнадзор).

До этого группа экспертов работала на БелАЭС 9-10 февраля в рамках партнерского обзора Национального плана действий по итогам стресс-тестов станции. "По итогам визита и предшествующих мероприятий эксперты ENSREG подготовят предварительную версию отчета о партнерском обзоре. В дополнение к состоявшемуся техническому визиту запланировано также проведение миссии ENSREG в Беларусь на 1,5 недели, ориентировочно в мае-июне 2021 года", - говорится в сообщении на сайте Госатомнадзора. По завершении новой миссии будет подготовлена окончательная версия отчета ENSREG, позже ее предоставят для публикации в СМИ.

Белоруссия в 2016-2018 годах проводила стресс-тесты БелАЭС по методологии ЕС, их критерии включали проверку надежности на случай стихийных бедствий и различных техногенных аварий. Проблем с безопасностью на станции они не выявили.

Строительство АЭС в Белоруссии идет по типовому российскому проекту "АЭС-2006". БелАЭС будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1 200 МВт каждый. Генеральным подрядчиком выступает "Атомстройэкспорт" (входит в госкорпорацию "Росатом"). 21 декабря Минэнерго Белоруссии сообщило о завершении этапа энергетического пуска. Ожидается, что первый блок БелАЭС введут в промышленную эксплуатацию в феврале 2021 года, второй - в 2022 году. Ранее парламент Литвы постановил, что эта электростанция несет "угрозу для национальной безопасности" республики. 11 февраля Европарламент принял резолюцию, требующую приостановить запуск БелАЭС из-за опасений, связанных с ее безопасностью, Минск считает ее политизированной.