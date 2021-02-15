В Думе заявили, что цифровой налог для зарубежных IT-компаний не является основной задачей

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Введение цифрового налога для иностранных интернет-компаний не является первоочередной задачей, необходимо добиться от них полноценной представленности в РФ и выполнения требований законодательства. Такое мнение в понедельник в беседе с ТАСС высказал член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

"Да, цифровой налог для зарубежных IT-компаний действует в ряде стран, но для России это не первоочередная задача. Есть серьезные основания полагать, что если ввести его сейчас, то большинство зарубежных платформ без проблем согласятся платить эти 3-5% и будут считать, что на этом их обязательства перед Россией выполнены. А это далеко не так. От крупных зарубежных IT-игроков нам нужна в первую очередь полноценная представленность в России и полное и неукоснительное соблюдение требований российского законодательства, начиная с локализации серверов и заканчивая сотрудничеством с госорганами", - сказал Горелкин.

По его мнению, логика "хоть шерсти клок" в данном случае неуместна. "Кроме того, такой налог может стать формой откупа для тех российских IT-компаний, которые зарегистрированы за рубежом и не хотят возвращаться под российскую юрисдикцию. Мы же, наоборот, согласно курсу, объявленному президентом, готовы снижать для них налоги, лишь бы они вернулись в Россию", - подчеркнул парламентарий.

Ранее Лига безопасного интернета предложила ввести специальный цифровой налог на прибыль в размере 3-5% для иностранных соцсетей и поисковых систем, которые зарабатывают на деятельности в России. В Роскомнадзоре ТАСС сообщили, что предложения по цифровому налогу для зарубежных IT-компаний могут представить до 1 августа.

Цифровой налог на прибыль иностранных IT-компаний существует с 2019-2020 годов в Греции, Венгрии, Турции, Испании, Италии, Франции, Великобритании.