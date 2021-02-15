В России создадут перечень участников единой биометрической системы

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Минцифры РФ предлагает назначить "Ростелеком" оператором создаваемого в России перечня госорганов, компаний и индивидуальных предпринимателей, использующих единую биометрическую систему (ЕБС). Соответствующий проект приказа министерства опубликован на портале нормативных правовых актов.

Перечень будет представлять из себя реестр государственных органов, органов местного самоуправления, организаций финансового рынка, иных организаций, индивидуальных предпринимателей, нотариусов, использующих единую биометрическую систему. Ведение перечня Минцифры предлагает возложить на оператора ЕБС, которым является "Ростелеком".

Перечень будет постоянно актуализироваться, соответствующую информацию "Ростелеком" должен будет направлять еженедельно в Роскомнадзор.

О системе

Единая биометрическая система - цифровая платформа, которая является одним из элементов механизма идентификации человека по его биометрическим характеристикам. ЕБС позволяет получить услугу через интернет и улучшить клиентский опыт при предоставлении услуг без личного посещения государственных и коммерческих учреждений.

Правительство РФ назначило "Ростелеком" оператором системы. Регулирование в сфере идентификации граждан на основе биометрических персональных данных осуществляет Минцифры.