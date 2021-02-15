"Опора России" поставит вопрос законодательного сдерживания коэффициентов по аренде земли

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Бизнес-объединение "Опора России" вынесет на обсуждение вопрос законодательного сдерживания коэффициентов для расчета арендной платы за землю. Об этом сообщил в понедельник президент "Опоры России" Александр Калинин на совещании по имущественным налогам и платежам бизнес-объединения.

"Позиция наша понятная: налоги должны быть разумными, чтобы их люди могли платить, должны быть механизмы оспаривания принимаемых решений, решения должны согласовываться заранее и с бизнес-сообществом, и с публичной властью, а не подписываться, несмотря на возражения другой стороны. Кроме того, ставки должны быть снижены, должен быть везде необлагаемый минимум по квадратному метру. <…> Должен быть подход одинаковый, должны быть какие-то ограничители [по коэффициентам для расчета арендной платы за землю], в том числе и в законодательстве Российской Федерации. Мы будем тоже этот вопрос ставить", - сказал Калинин.

Ранее бизнес-объединение обратилось к главе Владивостока Олегу Гуменюку с просьбой не принимать решение об увеличении коэффициентов для расчета арендной платы за землю в регионе. В "Опоре России" отметили, что проект решения, который находится на рассмотрении думы Владивостока, предполагает значительное увеличение значения коэффициентов для расчета арендной платы за землю (по отдельным видам использования земли - в 10 раз).