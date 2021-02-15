Россия за первую половину февраля сократила среднесуточную добычу нефти на 0,6%

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Среднесуточная добыча нефти и газового конденсата в России за первые две недели февраля составила 1,38 млн тонн, снизившись по данным на конец января на 8,2 тыс. тонн (или 0,6%), следует из оперативных данных Центрального диспетчерского управления (ЦДУ) ТЭК, с которыми ознакомился ТАСС.

Россия сокращает добычу в рамках соглашения ОПЕК+. Но с января может ее наращивать в рамках плавного ослабления ограничений. В январе договоренности позволяли РФ увеличить добычу нефти на 125 тыс. баррелей в сутки (б/с), в феврале эта квота уже меньше - 65 тыс. б/с.

Если перевести российскую статистику по добыче нефти из тонн в баррели по коэффициенту, принятому для российской нефти Urals, то среднесуточная добыча нефтяного сырья в России за первые две недели февраля составила 10,11 млн б/с против среднесуточной добычи в 10,17 млн б/с в январе. При этом газовый конденсат в сделке ОПЕК+ не учитывается, а российская статистика не раскрывает отдельно добычу нефти и конденсата.

Россия получила возможность наращивать добычу в феврале и марте 2021 года в рамках договоренности стран ОПЕК+. Увеличение квоты составит 130 тыс. б/с за два месяца. При этом все остальные страны добровольно усилят сокращение добычи на 425 тыс. б/с, а Саудовская Аравия на 1 млн б/с.