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ЦБ будет вести лекции по кибербезопасности

Пройти обучение смогут более 2,5 тыс. сотрудников финансовых организаций

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Банк России начнет проводить лекции по кибербезопасности для сотрудников финансовых организаций. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора.

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"Это первый масштабный курс по кибербезопасности для представителей финансовых организаций, он стартует 15 февраля. Ожидается, что пройти обучение смогут более 2,5 тыс. специалистов со всей страны", - говорится в сообщении.

Основными темами станут обеспечение информационной безопасности финансовой сферы, киберриски в цифровой экономике, повышение эффективности взаимодействия государственных структур и бизнеса для противодействия киберпреступлениям. При этом большое внимание будет уделяться вопросам профилактики и противодействия социальной инженерии, фишингу, подмене телефонных номеров.

Лекции и практические занятия будут вести сотрудники ЦБ, представители кредитно-финансовой сферы, сотрудники правоохранительных органов, российские и зарубежные эксперты в вопросах информационной безопасности.

Зампредседателя ЦБ РФ Герман Зубарев, слова которого приводятся в сообщении, отмечает, что регулятор переходит к риск-ориентированному надзору и будет уделять основное внимание тому, насколько эффективно на практике банки могут обеспечивать собственную информационную безопасность и защищать деньги своих клиентов от кибермошенников.

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