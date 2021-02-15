Крупнейшие ТЭЦ Украины потребовали запретить импорт электроэнергии из России и Белоруссии

КИЕВ, 15 февраля. /ТАСС/. Крупнейшие теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) Украины потребовали от правительства страны запретить импорт электроэнергии из России и Белоруссии и отменить ценовые ограничения тарифов. Об этом говорится в распространенном в понедельник открытом письме Украинской энергетической ассоциации на имя премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

"Просим безотлагательно принять решение <...>. Прекратить импорт электрической энергии для частных компаний в рамках Объединенной энергосистемы Украины", - говорится в документе. Возросший импорт, подчеркивают в ассоциации, создает убытки для украинских производителей, так как "приводит к обвалу индикативной цены электрической энергии до 1 200 гривен за МВт/ч (около $43). "С 11 февраля 2021 года объем импорта вырос до 1 800 МВт/ч", - говорится в сообщении.

Кроме того, производители тепла и электроэнергии просят правительство повлиять на отмену ценовых ограничений на рынке. "Производители вынуждены покупать сырье по рыночным ценам, материалы для текущих и капитальных ремонтов по рыночным ценам, своевременно платить заработную плату, своевременно оплачивать налоги, однако не имеют права продавать по справедливой цене готовую продукцию", - указали в ассоциации. Игнорирование этих просьб, уверены авторы письма, может привести к срыву этого отопительного сезона и поставит под угрозу подготовку к следующему.

С 3 января Украина возобновила коммерческий импорт электроэнергии из Белоруссии, а с 1 февраля - из России. Поставки начались на фоне кризисной ситуации в энергетике страны, вызванной нехваткой угля на складах тепловых электростанций, внеплановых аварийных ремонтов энергоблоков АЭС и ТЭС, а также роста потребления электроэнергии из-за похолодания.

Из России Украина начала импортировать электроэнергию на коммерческих условиях, затем Киев запросил у российской стороны так называемую аварийную помощь - дополнительные экстренные поставки в связи с критической ситуацией в энергосистеме страны.