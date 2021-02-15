Борисов сообщил, что Россия и Сербия разработали программу экономического сотрудничества

БЕЛГРАД, 15 февраля. /ТАСС/. Россия и Сербия разработали проект стратегической программы экономического сотрудничества, готовят ее к подписанию, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов на встрече с президентом Сербии Александаром Вучичем.

"Рассчитываем, что активное взаимодействие по линии межправкомитета будет способствовать наращиванию двусторонней торговли и реализации целого ряда действующих и перспективных проектов российско-сербского сотрудничества. Будем и далее предпринимать соответствующие усилия. В этих целях разработан проект российско-сербской стратегической программы экономического сотрудничества. Надеемся, что нам удастся подготовить его к подписанию в самое ближайшее время", - сообщил он.

Борисов отметил, что Сербия является важным партнером РФ в Европе и на Балканах. "Отношения между нашими странами по-настоящему особые, основанные на исторической дружбе и духовной близости российского и сербского народов. Они проверены временем, не зависят от политической конъюнктуры. Мы нацелены на дальнейшее укрепление всего комплекса российско-сербского взаимодействия", - подчеркнул вице-премьер РФ.

При этом Борисов отметил, что пандемия коронавируса не могла не отразиться на объемах двусторонней торговли в 2020 году. Так, по данным за январь - ноябрь товарооборот между странами уменьшился на 26,5% в годовом выражении - до $1,7 млрд. Борисов уточнил, что стороны будут стремиться к увеличению товарооборота двух стран до $4 млрд по итогам 2021 года.

Борисов в понедельник прибыл в Белград с рабочим визитом. В рамках визита он принял участие во встрече с сопредседателем российско-сербского МПК Ненадом Поповичем в присутствии премьера Сербии Аны Брнабич, затем встретился с президентом Сербии Александаром Вучичем, после чего российская делегация примет участие в церемонии награждения по случаю Дня государственности Сербии, а также осмотрит храм Святого Саввы, построенный при поддержке России.