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Путин на встрече с Сечиным обсудил работу "Роснефти"

Также российский лидер задал вопрос о ходе вакцинации сотрудников компании от коронавируса
Президент РФ Владимир Путин и глава "Роснефти" Игорь Сечин Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Президент РФ Владимир Путин и глава "Роснефти" Игорь Сечин
© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

НОВО-ОГАРЕВО, 15 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин попросил в понедельник на встрече с главой "Роснефти" Игорем Сечиным доложить о результатах работы компании в 2020 году и о ходе вакцинации ее сотрудников от коронавируса.

"Знаю, что подведены уже практически все, наверное, цифры по результатам 2020 года", - обратился Путин к Сечину в начале беседы, попросив доложить о деятельности компании в этот период.

"И, конечно, не могу не спросить, как эта работа была организована в период ограничительных мер, связанных с пандемией коронавирусной инфекции, и как вы сейчас встраиваетесь в работу по вакцинации, в том числе и прежде всего ваших сотрудников", - поинтересовался президент РФ.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияСечин, Игорь Иванович
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