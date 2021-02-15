Путин на встрече с Сечиным обсудил работу "Роснефти"

НОВО-ОГАРЕВО, 15 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин попросил в понедельник на встрече с главой "Роснефти" Игорем Сечиным доложить о результатах работы компании в 2020 году и о ходе вакцинации ее сотрудников от коронавируса.

"Знаю, что подведены уже практически все, наверное, цифры по результатам 2020 года", - обратился Путин к Сечину в начале беседы, попросив доложить о деятельности компании в этот период.

"И, конечно, не могу не спросить, как эта работа была организована в период ограничительных мер, связанных с пандемией коронавирусной инфекции, и как вы сейчас встраиваетесь в работу по вакцинации, в том числе и прежде всего ваших сотрудников", - поинтересовался президент РФ.