СМИ: Пакистан заинтересован в производстве вакцины "Спутник V"

ИСЛАМАБАД, 15 февраля. /ТАСС/. Пакистан заинтересован в производстве на своих фармацевтических предприятиях российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом в понедельник сообщает газета Jang со ссылкой на главу пакистанского внешнеполитического ведомства Шаха Мехмуда Куреши.

"Россия проделала прекрасную работу, помогая всему миру бороться с пандемией, вакцина "Спутник" - это шаг вперед в данном направлении, - сказал он. - Мы стремимся к привлечению инвестиций в Пакистан и при возможности производить вакцину "Спутник" в нашей стране".

В феврале пакистанское Управление по контролю за лекарственными средствами одобрило применение "Спутника V", и вакцина была официально зарегистрирована на основании данных клинических испытаний этого препарата в России. Таким образом Пакистан стал 22-м государством, одобрившим "Спутник V".

Как пишет в понедельник газета Nation, первая партия российской вакцины поступит в Пакистан на этой неделе. Предполагается, что "Спутник V" будет продаваться в стране по коммерческим ценам, а не поступать в центры вакцинации через государственные каналы, как за рубежом.

Импортером российской вакцины выступает действующая в городе Лахоре частная медицнская организация Chughtai Lab. Ее поставки будут осуществляться через пакистанскую фирму Ali Gohar Pharmaceuticals Pvt и Российский фонд прямых инвестиций, который отвечает за маркетинг вакцины за рубежом. "На международном рынке существует очень высокий спрос на препараты от коронавируса, и я не удивлюсь, если цены на вакцину "Спутник V" сейчас окажутся в Пакистане выше, чем в других странах", - признал глава Chughtai Lab Омар Чугхтай, добавив, что цены скорее всего снизятся в течение следующих трех-четырех месяцев по мере появления большего количества доз российского препарата.

"Спутник V" - одна из четырех вакцин, одобренных для экстренного использования в Пакистане. В стране также разрешено применение китайских вакцин Sinopharm и CanSinoBio, и препарата, разработанного британско-шведской компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом.