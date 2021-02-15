Эксперт: новые санкции ЕС против России вряд ли будут иметь серьезный экономический эффект

БРЮССЕЛЬ, 15 февраля. /ТАСС/. Евросоюз вряд ли пойдет на принятие серьезных экономических санкций против России. Такое мнение высказал в понедельник ТАСС брюссельский независимый политический аналитик Симонас Вилейкис, комментируя предстоящую 22 февраля встречу глав МИД ЕС, где будут обсуждаться итоги визита главы европейской дипломатии Жозепа Борреля в Москву.

"Сейчас ЕС чувствует себя оскорбленным Россией и решает, как ответить. Главный вопрос будет задан на заседании Совета ЕС на уровне министров иностранных дел 22 февраля. Евросоюз должен определиться, пойдет ли он на поводу у восточноевропейских столиц, призывающих примерно наказать Россию, или солидаризироваться с западными столицами, выступающими за более сдержанный и прагматический подход. Результат скорее всего будет смешанным, то есть некие санкции будут приняты, но они не будут носить серьезного экономического характера", - отметил эксперт.

Объясняя реакцию в Брюсселе на визит Борреля и критику в адрес главы дипломатии ЕС, Вилейкис отметил, что Евросоюз оказался совершенно не готов к жесткой дискуссии, состоявшейся в Москве. По его словам, это вызвано "резким контрастом между ожиданиями [европейского истеблишмента] и результатом" поездки.

"Внешняя политика ЕС основана на идеологии и либеральных ценностях, тогда как Москва предпочитает подход, базирующийся на интересах и взаимной выгоде. Обычно в таких случаях обе стороны соглашаются на наименьший общий знаменатель - то есть договариваются работать по конкретным узким темам, тогда как по остальным направлениям вежливо заявляют, что договорились по ним не соглашаться", - отметил он.

"Ожидания от визита в Брюсселе были минимальны, здесь фактически ждали отсутствия результата. Однако в этот раз вышло иначе. Россия длительное время принимала действия Евросоюза, будь то критика истории с Навальным или попытки отдельных стран и институтов ЕС тормозить строительство "Северного потока - 2". Однако теперь на пресс-конференции в Москве Лавров фактически заявил: держитесь подальше от наших внутренних дел. Этот сигнал, подкрепленный высылкой дипломатов и жесткой публичной критикой ЕС со стороны главы российской дипломатии, вынудил Брюссель уйти в оборону и позволил активизироваться местным ястребам", - считает Вилейкис.

"Свой ответ Евросоюз начнет формулировать на встрече глав МИД 22 февраля и закончит на саммите глав государств и правительств Евросоюза в марте, но в любом случае ясно, что Борреля не стоит в скором времени снова ждать в Москве", - заключил он.

Визит Борреля

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, заявивший в Москве по итогам визита о конструктивных и прямых переговорах, на которых была достигнута договоренность работать по конкретным международным темам, представляющим общий интерес, по возвращении в Брюссель резко сменил тональность. Он утверждал, что РФ якобы не заинтересована в улучшении отношений с Евросоюзом. Позднее он также объявил о возможности новых санкций из-за ситуации вокруг Алексея Навального.

Позднее в интервью Владимиру Соловьеву в эфире YouTube-канала "Соловьев Live" глава МИД Сергей Лавров заявил, что Москва не исключает разрыва связей с Брюсселем, если ЕС будет вводить санкции, создающие риски для чувствительных секторов российской экономики. При этом в МИД пояснили, что Россия готова к разрыву, если он состоится по инициативе ЕС.