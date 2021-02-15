Microsoft при поддержке Минобрнауки запустит программу по обучению цифровым навыкам

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Компания Microsoft, АНО "Центр развития информационных технологий "ИТ-Планета" и Академия Ворлдскиллс Россия при поддержке Минобрнауки РФ запустят в апреле совместную программу, которая поможет каждому желающему обучиться востребованным цифровым навыкам и получить помощь в последующем трудоустройстве. Об этом ТАСС сообщили в Microsoft.

Целью программы "Пронавыки" является профессиональное развитие и поддержка граждан России, столкнувшихся со сложностями во время ускоренной трансформации рынка труда, объяснили в Microsoft. "Приняв участие в инициативе, каждый желающий сможет развить навыки, востребованные на рынке в эпоху становления цифровой экономики, а также получить возможность трудоустройства", - отмечается в сообщении компании.

В рамках программы организаторы проекта создадут бесплатные курсы по обучению наиболее востребованным цифровым навыкам, по итогам которых участники получат специальные сертификаты и бесплатные карьерные консультации по поиску работы. Кроме того, к инициативе планируется привлечь компании малого и среднего бизнеса с целью оказания помощи в последующем трудоустройстве. Таким образом, российский малый и средний бизнес получит возможность привлекать к работе сотрудников с необходимыми знаниями, а участники инициативы смогут претендовать на рабочие места, считают организаторы программы.

Обучение будет организовано в онлайн-формате, планируемый старт программы - апрель 2021 года.