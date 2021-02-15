Медведев призвал единороссов помочь определить источники финансирования газификации РФ

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. "Единая Россия" должна подключиться к поиску источников финансирования программы газификации страны с тем, чтобы она могла быть завершена к 2030 году. С таким призывом председатель партии "Единая Россия", замглавы СБ РФ Дмитрий Медведев обратился к однопартийцам на партийном онлайн-совещании по газификации регионов.

"Эту работу нужно продолжить. Но, конечно, самое главное, я предварительно разговаривал и с коллегами из правительства, и с коллегами из АО "Газпром", определить источники финансирования этой работы с тем, чтобы к концу 2024 года газифицировать более 3,5 тысячи населенных пунктов, которые включают более 500 тысяч домовладений и квартир. Это будет уже чуть более 90% от технически-возможной сетевой газификации", - сказал Медведев.

Политик обратил внимание, что в 2020 году президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с регионами и при участии АО "Газпром" поэтапно завершить газификацию страны к 2024-2030 годам без привлечения средств потребителей. По словам Медведева, "Единая Россия", будучи правящей партией, оказывает коллегам активное содействие в этом вопросе. "Его решение требует скоординированной работы всех уровней власти, конечно, бизнеса и общества в целом", - подчеркнул Медведев.

По его оценке, это станет важным шагом в завершении всей программы газификации в 2030 году. Задачу газификации Медведев назвал непростой, напрямую увязав сложность ее решения с масштабами страны. Он напомнил, что к моменту распада СССР газификация в большинстве союзных республик была доведена до уровня 90-95%, кроме РСФСР, где этот уровень не достигал даже 50%. Системно проблему государство решать начало только в 2005 году, таким образом, на данный момент удалось выйти на уровень свыше 70%. При этом в европейских странах средний показатель газификации не превышает 47%, но и своего газа в Европе также практически нет. "С учетом протяженности всех наших газопроводов, включая магистральные и распределительные, это очень значительные цифры, эти цифры составляют почти миллион километров", - констатировал он.

Медведев также призвал однопартийцев оказать содействие и в корректировке действующего законодательства, в частности градостроительного, земельного и лесного, которую требует масштаб газификации. "Соответствующие предложения предусмотрены в дорожной карте, которую Минэнерго разработало при непосредственном участии "Единой России", - добавил он, заверив, что партия и дальше вместе с правительством готова заниматься проработкой этих вопросов и сопровождать их в Госдуме.