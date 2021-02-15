Ростехнадзор приостановил работу на участке шахты в Воркуте из-за нарушения

СЫКТЫВКАР, 15 февраля. /ТАСС/. Печорское управление Ростехнадзора приостановило ведение горных работ на участке шахты "Комсомольская" АО "Воркутауголь" из-за нарушений в работе электрооборудования, сообщается в понедельник на сайте Ростехнадзора.

"Выявленные нарушения представляют непосредственную угрозу для работников, занятых на горных работах на опасном производственном объекте. Печорским управлением Ростехнадзора оформлен протокол по части 1 статьи 9.1 КоАП РФ ("Нарушение требования промышленной безопасности") о временной приостановке ведения горных работ в подготовительной горной выработке шахта угольная "Комсомольская" АО "Воркутауголь". Материалы административного дела направлены на рассмотрение в Воркутинский городской суд", - говорится в сообщении.

В ходе проверки установлено, что при отказе системы передачи данных между подземными устройствами контроля и управления (обрыв кабельной сети) с датчиками контроля газа метана и наземным устройством сбора и обработки информации (пульт оператора аэрогазового контроля) в подготовительной горной выработке не произошло автоматическое отключение электрооборудования в подготовительном забое.

Согласно официальным данным АО "Воркутауголь", "Комсомольская" является на сегодня самой глубокой шахтой в России, работа ведется на глубинах порядка 1 100 м. Шахта эксплуатируется с 1977 года, в ходе ее строительства было применено необычное инженерное решение, объединены шахтные поля действующих трех шахт.