Медведев предложил оптимизировать регламенты строительства газораспределительных сетей

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Для ускорения газификации в РФ требуется оптимизировать регламенты строительства газораспределительных сетей, считает председатель партии "Единая Россия", замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

На эту тему он обратил внимание, открывая в понедельник партийное онлайн-совещание по газификации регионов. "Существующие регламенты в этой сфере нужно просто оптимизировать, чтобы ускорить газификацию регионов", - заявил Медведев.

По его словам, сейчас для размещения объектов трубопроводного транспорта и автономной газификации нужно менять вид разрешенного использования земельных участков, что требует много времени. То же самое касается и рассмотрения Росрыболовством заявок на возведение и реконструкцию объектов, которые оказывают воздействие на водные биологические ресурсы. "Все мы, естественно, стоим за соблюдение экологических стандартов, но сроки все равно очень высокие", - констатировал лидер единороссов.

Он указал и на необходимость повышения прозрачности тарифной политики в сфере транспортировки, отметив, что величина тарифов на в этой области прямо влияет на общую стоимость газификации. "При определении размера платежей регулирующим органом должны учитываться мероприятия, которые содержатся в региональных программах газификации. В противном случае их реализация может быть существенно затруднена", - заключил Медведев.