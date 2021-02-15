"Газпром" планирует к концу 2025 года газифицировать 24 региона на 100%

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. "Газпром" в рамках реализации программы газификации в 2021-2025 годах полностью газифицирует 24 региона России, увеличив количество субъектов страны со 100-процентной газификацией до 35. Об этом сообщил глава "Газпрома" Алексей Миллер на онлайн-совещании о газификации регионов под руководством председателя партии "Единая Россия" Дмитрия Медведева.

"У нас с вами сегодня 11 субъектов Российской Федерации, 11 регионов, которые имеют 100-процентную газификацию. Целью пятилетней программы является то, чтобы еще 24 региона вошли в этот список. По итогам 2025 года в 35 субъектах Российской Федерации будет достигнута 100-процентная технически возможная сетевая газификация", - сказал он.

Миллер также добавил, что введение единого оператора газификации может на 30% уменьшить стоимость финального подключения домовладений к газу. По текущим оценкам инвестиции в строительство межпоселковых газопроводов до 2025 года составят до 354 млрд руб. "Это моя оценка - при введении единого оператора эта сумма может быть уменьшена на 30%, - сказал он. - И тогда это уже 220 млрд руб.".

Кроме того, в "Газпром" предложили вынести тарифы на газораспределение на федеральный уровень с регионов.

Ранее председатель партии "Единая Россия", замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил единороссам обсудить идею создания института единого регионального оператора газификации для решения проблемы так называемой последней мили.

О программе газификации

В июне президент РФ Владимир Путин поручил "Газпрому" и ответственным ведомствам обеспечить завершение газификации регионов РФ в два этапа: к 2024 году и к 2030 году. Уровень газификации по стране должен достичь 83%. Предполагается, что остальные 17% территорий будут получать необходимые услуги с помощью другого вида энергоносителей.

Планируется построить около 24,4 тыс. км газопроводов и подвести газ к 3 тыс. 632 населенным пунктам. В результате уровень газификации в РФ должен вырасти с 71,4% до 74,7%.