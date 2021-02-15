Jaguar Land Rover объявил о переходе на производство электромобилей

ЛОНДОН, 15 февраля. /ТАСС/. Британский автопроизводитель Jaguar Land Rover в ближайшие годы перейдет на выпуск электромобилей. Как говорится в заявлении, сделанном компанией в понедельник, Jaguar должен стать маркой исключительно электрических автомобилей класса люкс к 2025 году, а 60% продаваемых машин марки Land Rover будут оснащены электрическими силовыми агрегатами к 2030 году.

В компании обещают, что в ближайшие пять лет появятся шесть электрических моделей внедорожников Land Rover, а первая из них будет представлена в 2024 году. К 2030 году уже все модели Land Rover будут доступны в двух вариантах - с бензиновыми и электродвигателями, а все модели Jaguar будут исключительно электрическими. К 2026 году планируется также отказ от моделей с дизельными двигателями. Компания намерена сосредоточиться на разработке и внедрении водородных топливных элементов и свести к нулю выбросы двуокиси углерода к 2039 году.

Jaguar Land Rover c 2008 года принадлежит крупнейшей автомобилестроительной компании Индии Tata Motors. После объявления о том, что британский автопроизводитель присоединяется к новой стратегии Tata Group, получившей название Reimagine, стоимость акций Tata Motors в ходе торгов на Бомбейской фондовой бирже выросла на 3%. Как подчеркнул в понедельник генеральный директор Jaguar Land Rover Тьерри Боллоре, тесное сотрудничество с головной компаний значительно облегчит воплощение в жизнь новой концепции развития двух автомарок.

"Объявляя о стратегии Reimagine, Jaguar Land Rover вступает на путь ускоренного развития, соответствующего видению будущего и приоритетам Tata Group в сфере экологичности. Совместными усилиями мы поможем Jaguar полностью реализовать потенциал марки, укрепим неустаревающую притягательную силу Land Rover и вместе станем символом бизнеса, который по-настоящему ответственно относится к своим клиентам, обществу и планете", - говорится в заявлении Боллоре, который ранее возглавлял Renault.

В ноябре прошлого года о намерении полностью перейти на производство электромобилей заявил также британский автопроизводитель Bentley Motors, с 1998 года являющийся частью немецкого автоконцерна Volkswagen. В ближайшие шесть лет Bentley полностью перейдет на производство гибридных автомобилей, а с 2030 года будет выпускать исключительно электромобили. К 2030 году компания также намерена свести к нулю выбросы CO2 и отказаться от использования пластика на своем производстве.