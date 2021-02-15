Fix Price планирует выплачивать дивиденды дважды в год

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Ретейлер Fix Price планирует выплачивать дивиденды в размере не менее 50% прибыли по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) дважды в год. Об этом говорится в регистрационном документе, поданном ретейлером в Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA). Ранее компания Fix Price объявила о планах провести IPO на Лондонской фондовой бирже.

"Компания намерена выплачивать дивиденды два раза в год с целевым коэффициентом выплаты не менее 50% от прибыли за период, рассчитанной по МСФО", - говорится в документе.

Ретейлер планирует поддерживаться консервативной финансовой политики, при котором коэффициент отношения долга к скорректированной EBITDA будет находиться ниже 1x в среднесрочной перспективе, не накапливая существенные избыточные средства на балансе.

В регистрационном документе также отмечается, что Fix Price планирует открывать 800 магазинов в год в России и других странах присуствия. "В рамках своей стратегии роста компания намерена продолжать экспансию в России и за рубежом с акцентом на расширение в Белоруссии, Казахстане и Узбекистане, а также рассмотрит возможность экспансии в другие юрисдикции. В течение 2021 и 2022 годов группа планирует открыть около 700 и 750 магазинов (net) в России и других регионах присутствия (включая франчайзинговые магазины) соответственно", - говорится в сообщении.

О компании

Fix Price - сеть магазинов товаров для дома по фиксированным ценам. На сегодняшний день работает 4 тыс. 191 магазин Fix Price более чем в 1 тыс. населенных пунктах в 78 субъектах России, а также в Казахстане, Грузии, Белоруссии, Латвии, Киргизии и Узбекистане.