Новак: ускорение газификации регионов должно проводиться не за счет средств населения

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Правительство намерено найти источники финансирования ускоренной газификации регионов без привлечения средств граждан. Об этом сказал вице-премьер России Александр Новак, выступая на селекторном совещании "О газификации регионов и подключении граждан к газораспределительным сетям".

"Сегодня ведется работа по определению источников финансирования этой программы. При этом стоит задача организовать процесс финансирования без привлечения средств граждан", - сообщил Новак.

По его словам, работа по газификации российских регионов была развернута с 2005 года. За этот период уровень газификации повысился с 53% до 70% по итогам 2020 года. "Планируется, что к 2024 году уровень газификации возрастет до почти 75%, а к 2030 году - до максимальных 83%. Оставшиеся 17% уже сегодня обеспечены централизовано горячим водоснабжением и отоплением за счет других видов энергоресурсов", - добавил он.

Всего, по предварительным расчетам "Газпрома", для реализации программ газификации потребуется порядка 2 трлн рублей.

Ускоренная газификация

Новак добавил, что правительство готовит к принятию подготовленную Минэнерго дорожную карту по газификации субъектов РФ. Она предусматривает создание института единых региональных операторов газификации на базе газораспределительных организаций, который будет реализовывать всю цепочку мероприятий, включая финальное подключение домовладения к газу.

Этот оператор также будет оказывать административную поддержку по сбору и оформлению документов.

"Будет реализован принцип "единого окна" в газификации. Заявки на подключение, заключение договора на поставку газа и техническое обслуживание будут подаваться в онлайн-режиме. В результате подключение к газу значительно ускорится. Срок подключения с момента подачи заявки до пуска газа непосредственно к объекту должен быть сокращен с текущих 237 дней до 135 дней", - добавил Новак.

"Еще раз подчеркну, что на сегодняшний день газификация регионов страны - важная стратегическая задача, от реализации которой зависит успешное социально-экономическое развитие страны", - подытожил вице-премьер.