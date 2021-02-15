Медведев предложил определиться с моделью финансирования газификации регионов

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Председатель партии "Единая Россия", замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предложил определиться с моделью финансирования дальнейшей газификации регионов.

На совещании по газификации субъектов РФ, говоря о новой финансовой модели для изыскания средств на газификацию регионов, он сказал: "Нужно проанализировать все прозвучавшие идеи, это касается и увеличения оптовых цен, и формирования акциза, и так называемого котлового подхода, который сродни тому, что используется в электроэнергетике. Давайте все эти варианты изучим, может быть, какой-то из них покажется чуть более привлекательным при изучении".

Медведев добавил, что этот вопрос нужно "очень внимательно изучить с регионами", потому что новая модель освободит их "от этого непосильного бремени" (региональной части расходов на газификацию - прим. ТАСС), а затем "выбрать один вариант или какой-то комбинированный вариант".

"Но решение принять все равно придется, бесконечно его оттягивать нельзя, поскольку без этого процесс вперед не пойдет. Это уже задача самого ближайшего будущего, - указал председатель партии. - Есть и другие предложения, которые будут использованы при подготовке нормативных актов, которые подготовят коллеги из правительства, в части правил, постановлений".

Медведев указал на то, что при решении этих вопросов могут понадобиться и изменения в законы, и попросил однопартийцев из Госдумы и Совета Федерации "включиться, поддержать этот процесс, чтобы быстро работать". "Цель важная и хорошо понятная - мы должны в установленные поручением президента сроки провести завершение газификации страны, этого ждут миллионы наших граждан", - заключил он.