Резиденты ОЭЗ "Технополис "Москва" начнут экспорт продукции в страны Персидского залива

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" из отраслей микроэлектроники, оптики, электронной аппаратуры, энергоэффективных технологий начнут экспортировать свою продукцию в страны Персидского залива. Об этом сообщил в понедельник гендиректор ОЭЗ Геннадий Дегтев, которого цитирует пресс-служба.

"Порядка 15 компаний ОЭЗ Москвы заинтересовались возможностью поставок в страны Персидского залива. Наиболее перспективными направлениями для экспорта в ОАЭ, Саудовскую Аравию и другие государства региона эксперты называют энергетику, инфраструктурные проекты, строительство и агропромышленный комплекс. Мы нацелены поддерживать резидентов в освоении экспортной деятельности и расширении географии уже существующих поставок. Так, мероприятия по внешнеторговой тематике в столичной ОЭЗ станут регулярными. Резиденты будут получать максимум информации о законодательной базе, возможностях субсидирования экспорта и практических аспектах работы, в том числе в рамках специальных обучающих курсов", - сообщил Дегтев.

Алгоритм выхода на рынки стран Персидского залива во многом схож с алгоритмами работы в других странах, но тем не менее имеет ряд отличительных особенностей, отметил председатель комиссии по внешнеэкономическому сотрудничеству с партнерами в ОАЭ Московской торгово-промышленной палаты Алексей Бусев. "После анализа рынка, каналов сбыта, изучения вопросов упаковки и сертификации стоит определиться с моделью работы на рынке: открытие дочерней структуры, совместное предприятие, либо локальная компания. Кроме того, важно выбрать правильного партнера, который непосредственно будет продвигать продукцию экспортера. Так, для отрасли электроники оптимальным решением могут быть инжиниринговые компании", - добавил он.

По словам гендиректора центра "Моспром" Натальи Шуваловой, наиболее востребованной мерой поддержки столичных экспортеров на зарубежных рынках является байерская программа. "Среди стран, в которых наши эксперты подбирали столичным компаниям зарубежных байеров - ОАЭ, Саудовская Аравия, Катар и Оман. Эти рынки по-прежнему очень перспективны для московских компаний. Так, несырьевой неэнергетический экспорт столицы в эти страны за 11 месяцев 2020 года вырос на 13,9% и составил $286,99 млн", - сообщила Шувалова.

Технополис "Москва" включает в себя пять площадок общей площадью 223,3 га: одна в Печатниках и четыре в Зеленограде - "Алабушево", "Микрон", МИЭТ и "Ангстрем". На сегодняшний день на территории ОЭЗ локализовано более 180 высокотехнологичных компаний.

Центр "Моспром" помогает столичным компаниям укреплять позиции на зарубежных рынках. На основе экспортных потребностей московских производителей организация анализирует целевые рынки и подбирает потенциальных иностранных покупателей продукции. В дальнейшем эксперты центра помогают в проведении переговоров и организуют соответствующую байерскую программу.