Производителям муки и хлеба в Оренбуржье компенсируют часть затрат, чтобы сдержать цены

ОРЕНБУРГ, 15 февраля. /ТАСС/. Власти Оренбургской области ввели субсидии производителям муки, хлеба и хлебобулочных изделий, чтобы удержать отпускные цены на продукцию, сообщила в понедельник пресс-служба губернатора и правительства региона.

"Губернатор Оренбургской области Денис Паслер сегодня подписал постановление об утверждении порядков предоставления субсидий на компенсацию производителям муки части затрат на закупку продовольственной пшеницы и на компенсацию предприятиям хлебопекарной промышленности части затрат на реализацию хлеба и хлебобулочных изделий. Получатели субсидий не должны повышать отпускные цены на продукцию в течение трех месяцев с момента получения поддержки", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, участниками конкурсного отбора на получение субсидий в регионе могут стать 40 предприятий-производителей муки и около 100 производителей хлеба.

"Такая мера в регионе вводится впервые. Задача - удержать цены на продукты и помочь производителям", - приводятся в сообщении слова губернатора.

По данным Оренбургстата на 8 февраля, средняя стоимость 1 кг пшеничной муки в Оренбургской области составляет 36,63 рубля. За неделю его стоимость увеличилась на 1,22%. Повышения стоимости хлеба и булочных изделий не произошло, следует из данных, размещенных на сайте ведомства.