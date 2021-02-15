ФТС проверяет на нарушения законодательства 40 компаний

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Федеральная таможенная служба (ФТС) России в настоящее время проверяет 40 компаний, исходя из анализа рисков нарушений законодательства, как при проверке дочерней компании H&M в России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФТС.

"Таможенные органы проводят проверочные мероприятия, исходя из анализа рисков совершения нарушений законодательства и оценки комплекса критериев. Также при выборе объектов проверки учитывается информация, полученная от иных государственных контролирующих органов. Проверочные мероприятия проводятся на постоянной основе. В настоящее время идет более 40 таможенных проверок. Информация о проверяемых лицах носит служебный характер и не подлежит разглашению", - сказали в ФТС.

Там отметили, что эффективность таможенного контроля после выпуска товаров обеспечивается за счет качества выбора объектов контроля, а результативность таможенных проверок, проведенных на основании информации о наличии нарушений законодательства, составляет 94%. "За 2020 год проведено 328 выездных таможенных проверок (за 2019 год - 609 выездных таможенных проверок), в том числе на основании заявления лица о включении в реестр уполномоченных экономических операторов (УЭО)", - добавили в ФТС.

При этом ФТС проводит работу по снижению административной нагрузки на проверяемых лиц, развиваются и внедряются инструменты самоконтроля участников ВЭД с возможностью добровольной уплаты таможенных платежей. Задачи по увеличению количества проверок перед ФТС России не стоят, подчеркнули в ведомстве.

Ранее в ФТС заявили, что в отношении российского подразделения H&M заведено дело об уклонении от уплаты таможенных пошлин в особо крупном размере (ч. 2 ст. 194 УК). В 2019 году Центральное таможенное управление провело выездную проверку ООО "Эйч энд Эм Хеннес энд Мауриц", по результатам которой в бюджет РФ взыскано более 3 млрд рублей.