Росприроднадзор рассчитывает на выплату штрафа "Норникелем" без обжалования

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Росприроднадзор рассчитывает, что компания "Норникель" полностью возместит ущерб в 146 млрд рублей и не станет обжаловать решение суда. Ведомство направило в компанию письмо с предложением о выплате в настоящее время, сообщила ТАСС глава ведомства Светлана Радионова.

"Росприроднадзор направил в "Норникель" предложение выплатить ущерб, определенный судом. Ведомство рассчитывает, что компания, хоть и имеет право на обжалование, пойдет на погашение ущерба", - сообщила она.

По словам Радионовой, обе стороны получили полный текст решения суда. Он содержит 195 страниц.

В конце мая 2020 года один из топливных резервуаров на ТЭЦ-3, принадлежащей "дочке" "Норникеля", разрушился из-за проседания опор хранилища. В результате разгерметизации из резервуара вылилось более 20 тыс. тонн нефтепродуктов.

Арбитражный суд Красноярского края частично удовлетворил иск Росприроднадзора к "Норильско-Таймырской энергетической компании" (НТЭК, дочернее предприятие "Норникеля") о взыскании более 148 млрд руб. за ущерб окружающей среде при разливе топлива на норильской ТЭЦ-3. Сумма взыскания была снижена судом до 146 млрд руб. Как сообщила ранее вице-премьер РФ Виктория Абрамченко, полученные по суду от "дочки" "Норникеля" в качестве компенсации ущерба средства в первую очередь направят на поддержку экологических проектов в Красноярском крае.