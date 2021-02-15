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Сбербанк запустит через "Сбербанк онлайн" определитель номеров входящих звонков мошенников

В приложении "Сбербанк онлайн" уже появился инструмент, который позволяет узнать, насколько скомпрометированы номера мобильных телефонов или электронной почты пользователя приложения

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Сбербанк с апреля 2021 года внедрит через мобильное приложение "Сбербанк онлайн" услугу определения номеров входящих звонков от мошенников, сообщил журналистам зампредседателя правления кредитной организации Кирилл Царев.

"Киберзащите мы традиционно уделяем много внимания. Сегодня есть возможность внесения номеров мошенников в базу, чтобы она пополнялась. А в ближайшем времени мы планируем внедрить возможность услуги определения, кто звонит, чтобы на этом уровне бороться с кибермошенниками, а также устанавливать дополнительные алгоритмы по возможному вычислению противоправных действий", - сказал он, уточнив, что такая услуга будет масштабирована уже с апреля.

Царев также отметил, что в приложении "Сбербанк онлайн" появился реализованный совместно с компанией "Бизон" инструмент, который позволяет узнать, насколько скомпрометированы номера мобильных телефонов или электронной почты пользователя приложения.

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